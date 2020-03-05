После обнародования решения ФРС США пара доллар / рубль снизилась до 65,30 руб. Рост получился ограниченным, поскольку нефтяные котировки поле повышения до $53,85 ушли в отрицательную область.

Наука Ускоритель темной материи облегчит ее поиски Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.

Политика В парламенте Турции произошла массовая драка В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.

Общество В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.

Происшествия В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.

Армия и оружие МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Экономика ВТБ временно снизил ставки по кредитам наличными «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе "Люди дела" составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн», — говорится в сообщении.

Политика Путин рассказал о возможностях самореализации молодежи в России Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в девятом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Происшествия В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Общество СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.

Политика Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.