Финансы

REGNUMREGNUMПозиции рубля укрепило решение ФРС США

После обнародования решения ФРС США пара доллар / рубль снизилась до 65,30 руб. Рост получился ограниченным, поскольку нефтяные котировки поле повышения до $53,85 ушли в отрицательную область.
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Позиции рубля укрепило решение ФРС США

REGNUMвчера в 00:05

Долларовые «медведи» взяли паузу

Finam.Ru02:15
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Наука

Ускоритель темной материи облегчит ее поиски

Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.
N+1 вчера в 06:57
Политика

В парламенте Турции произошла массовая драка

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Газета.Ru вчера в 15:11
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Политика

Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко

Российская газета 00:12
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Общество

В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента

Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Известия 01:03
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 02:40
Происшествия

В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Красная весна вчера в 07:43
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 03 марта в 09:35
Происшествия

Вылетевший в Дубай самолет вернулся в «Шереметьево» из-за датчика

РИА Новости 01:57
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Армия и оружие

МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 02:19
Экономика

ВТБ временно снизил ставки по кредитам наличными

«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе "Люди дела" составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 05:19
Транспорт

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика

Путин рассказал о возможностях самореализации молодежи в России

Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в девятом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.
Известия 02:08
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском 03 марта в 11:43
Общество

Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой

РИА Новости 01:15
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
REGNUM 01:27
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 вчера в 08:30
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить клуб летом.
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Происшествия

У девяти россиян с судна Diamond Princess коронавирус не найден

У россиян с лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся во Владивостоке на карантине, коронавируса не выявлено.
BFM.ru 00:40
Происшествия

В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
РБК 01:28
Армия и оружие

Россия усилила военное присутствие в Сирии

Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Lenta.ru вчера в 16:49
Футбол

Валерий Газзаев: «Арбитр в матче „Спартак“ — ЦСКА отработал блестяще»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.). По его словам, арбитры отработали качественно.
Спорт-Экспресс 01:41
Общество

СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
РБК вчера в 14:29
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины

Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Инфорос вчера в 11:37
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
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