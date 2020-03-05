Финансы
REGNUMПозиции рубля укрепило решение ФРС США
После обнародования решения ФРС США пара доллар / рубль снизилась до 65,30 руб. Рост получился ограниченным, поскольку нефтяные котировки поле повышения до $53,85 ушли в отрицательную область.
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Комментарии
Наука
Ускоритель темной материи облегчит ее поиски
Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.
Политика
В парламенте Турции произошла массовая драка
В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общество
В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента
Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Армия и оружие
МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие
Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Экономика
ВТБ временно снизил ставки по кредитам наличными
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе "Люди дела" составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн», — говорится в сообщении.
Транспорт
Под Москвой появится платный дублер МКАД
Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Политика
Путин рассказал о возможностях самореализации молодежи в России
Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в девятом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Футбол
Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить клуб летом.
Происшествия
У девяти россиян с судна Diamond Princess коронавирус не найден
У россиян с лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся во Владивостоке на карантине, коронавируса не выявлено.
Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Армия и оружие
Россия усилила военное присутствие в Сирии
Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Футбол
Валерий Газзаев: «Арбитр в матче „Спартак“ — ЦСКА отработал блестяще»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.). По его словам, арбитры отработали качественно.
Общество
СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины
Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.