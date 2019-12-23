Политика

РЕН ТВРЕН ТВПозицию ЕС по открытию движения поездов в Крым назвали циничной

1 фотоЕщё 1 видео
Как известно, в официальной церемонии открытия участвовал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано назвал открытие движения поездов на российский полуостров "нарушением суверенитета Украины".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Позиция ЕС по открытию ж/д движения по Крымскому мосту цинична - сенатор

ПРАЙМвчера в 14:32

Позицию ЕС по открытию движения поездов в Крым назвали циничной

РЕН ТВвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны прорабатывает вопрос о создании 5 бригад для развития БАМа

Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ может создать 5 железнодорожных бригад для развития Байкало-Амурской магистрали "вне численности Вооруженных сил", сообщил глава министерства Сергей Шойгу.
Интерфакс - Россия 07:42
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

РИА Новости 07:38
Футбол

Юнгберг и еще три тренера войдут в штаб Артеты в «Арсенале»

Sports.ru 15:04
Единоборства

Мейвезер признан самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия

Американский боксер Флойд Мейвезер признан спортсменом, заработавшим больше всех в уходящем десятилетии. Он получил около 910 млн долларов.
Pravda.Ru 06:42
Космос

Опубликовано видео успешной посадки корабля Starliner

NASA опубликовала видео с моментом приземления корабля Starliner в Нью-Мексико. Летательный аппарат завершил первый испытательный полет.
Политическая Экспертиза 22 декабря в 12:36
Общество

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
RT на русском 17:43
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Lenta.ru 19:12
Политика

Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
ИА Крыминформ вчера в 08:01
Транспорт

Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост

Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.
Известия 20:01
Происшествия

Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Lenta.ru 12:06
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России

«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
РБК 20:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи

Bimru.ru 11:55
Политика

Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Открытие железнодорожного сообщения из России на полуостров через Крымский мост нарушает территориальную целостность Украины, говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Московский Комсомолец вчера в 11:38
Технологии

МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года

МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома.
Политическая Экспертиза 19:14
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъ 19:34
Политика

Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
Здоровье

Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
НТР вчера в 22:30
Экономика

Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии

213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Весть (Калужская область) вчера в 02:27
Происшествия

Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Газета.Ru 16:28
Наука

Ученые охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO

МонаВиста 06:34
Общество

Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео

В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Lenta.ru 03:02
Армия и оружие

Минобороны предупредило об угрозе терактов с помощью беспилотников

Угрозы совершения терактов при помощи беспилотников могут в ближайшее время вырасти не только в Сирии, но и на территории любой другой страны.
РБК 18:21
Футбол

Белорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА

Телеканал 360° вчера в 13:33
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru вчера в 16:13
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Политика

Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР

Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Российская газета 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Екатерина Борисовна Алтабаева
Российский политик
Российский политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Севастополя с 14 сентября 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крымский мост
Мост
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного, являющегося частью дороги А-290, и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово - Вышестеблиевская. Общей протяжённостью 19 км, Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное