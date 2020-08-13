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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.В источнике
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Московский Комсомолец

Познер рассказал о реакции Лукашенко на колкость в свой адрес

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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

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Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство

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Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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О сокращениях штата и зарплат слышали 12% жителей Саратова

С показателем 12% Саратов занял 61-е место в рейтинге крупных городов РФ и 10-е в ПФО по доле населения, знающего об увольнениях персонала и сокращениях фонда оплаты труда в период "закрытия" экономики в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
СаратовБизнесКонсалтинг04:32