ПолитРоссия 23

Российский телеведущий Владимир Познер считает, что граждане США воспринимают Россию как врага, потому что американское ТВ показывает в основном "отрицательные картинки". По его мнению, сообщения в СМИ формируют мнение граждан о событии. То же самое он сказал о российском ТВ только в отношении США.