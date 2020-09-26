Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Познер назвал причину враждебности американцев к России

Российский телеведущий Владимир Познер считает, что граждане США воспринимают Россию как врага, потому что американское ТВ показывает в основном "отрицательные картинки". По его мнению, сообщения в СМИ формируют мнение граждан о событии. То же самое он сказал о российском ТВ только в отношении США.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет

В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Познер назвал причину враждебности американцев к России

Газета.Ru06:08
РБК

Познер объяснил отношение США к России как к «врагу»

РБК01:05
РИА Новости

Познер назвал причину враждебности американцев к России

РИА Новости20:38
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Lenta.ru22:41
Московский Комсомолец

Познер пояснил, почему США считают Россию «врагом»

Московский Комсомолец21:36
ТАСС

Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»

ТАСС23:06
Комсомольская правда

«В США министры бегут на ТВ со всех ног»: Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Комсомольская правда24 сентября в 06:28

Штаб Навального подал жалобу в прокуратуру на особняк Киркорова

Как сообщили в штабе блогера, поместье «короля российской эстрады» в коттеджном поселке Береста (Мякининская пойма), цена которого составляет более десяти миллионов долларов, находится на участке площадью один гектар.
RuNews24.ruвчера в 05:09
260

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
503