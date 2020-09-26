Познер назвал причину враждебности американцев к России
Российский телеведущий Владимир Познер считает, что граждане США воспринимают Россию как врага, потому что американское ТВ показывает в основном "отрицательные картинки". По его мнению, сообщения в СМИ формируют мнение граждан о событии. То же самое он сказал о российском ТВ только в отношении США.В источнике
С чего всё началось
Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет
В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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