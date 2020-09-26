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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер назвал причину враждебности американцев к России

Российский телеведущий Владимир Познер считает, что граждане США воспринимают Россию как врага, потому что американское ТВ показывает в основном "отрицательные картинки". По его мнению, сообщения в СМИ формируют мнение граждан о событии. То же самое он сказал о российском ТВ только в отношении США.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет

В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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Газета.Ru

Познер назвал причину враждебности американцев к России

Газета.Ru06:08
Московский Комсомолец

Познер пояснил, почему США считают Россию «врагом»

Московский Комсомолец21:36
ТАСС

Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»

ТАСС23:06
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Lenta.ru22:41
РБК

Познер объяснил отношение США к России как к «врагу»

РБК01:05
РИА Новости

Познер назвал причину враждебности американцев к России

РИА Новости20:38
Комсомольская правда

«В США министры бегут на ТВ со всех ног»: Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Комсомольская правда24 сентября в 06:28

Байден упрекнул Трампа за отсутствие заявлений против Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах, нынешнего президента США Дональда Трампа за его молчание по поводу ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters.
Общественная служба новостей05:49
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Коронавирус: число зараженных в регионе превысило 15000

Всемирная организация здравоохранения не исключает 2 миллиона смертей от коронавируса до появления вакцины, в России не хотят возвращаться к ограничительным мерам, а Ульяновская область перешагнула отметку в 15 тысяч зараженных - хроники COVID-19 в мире, стране и регионе.
Ульяновск онлайн05:45

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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