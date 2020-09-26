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РИА Новости

Познер назвал причину враждебности американцев к России

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну "врагом" из-за страха.В источнике
Владимир Познержурналист
На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их.
С чего всё началось
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Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет

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Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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РБК

Познер объяснил отношение США к России как к «врагу»

РБК01:05
ТАСС

Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»

ТАСС23:06
Комсомольская правда

«В США министры бегут на ТВ со всех ног»: Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Комсомольская правда24 сентября в 06:28
РИА Новости

Познер назвал причину враждебности американцев к России

РИА Новости20:38
Давыдов.Индекс

Познер о недоверии к СМИ

Давыдов.Индекс24 сентября в 07:01
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Lenta.ru22:41
LentaChel.ru

Познер: «Все это уже произошло… и дело в телевидении»

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