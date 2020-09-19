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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина

Телеведущий Владимир Познер считает, что санкции Запада стали попыткой "наказать" Россию и Владимира Путина за речь, которую президент РФ произнес в 2007 году на Мюнхенской конференции. Тогда Путин заявил, что однополярность мира неприемлема для Москвы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина

Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Познер.
РИА Новости06:20
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Познер объяснил антироссийские санкции местью Путину за «мюнхенскую речь»

Телеканал 360°07:40
URA.Ru

Познер: Запад наказывает Россию за речь Путина

URA.Ru07:40
Lenta.ru

Познер увидел в санкциях против России «наказание» за речь Путина

Lenta.ru05:45
Комсомольская правда

Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина в Мюнхене

Комсомольская правда06:55
РИА Новости

Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина

РИА Новости06:20
РБК

Познер счел санкции против России «наказанием» за речь Путина

РБК07:26
Взгляд.ру

Познер назвал единственную причину, почему Запад вводит санкции против России

Взгляд.ру04:40

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Газета.Ru12:36
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Marvel нашла режиссеров проекта про первую героиню-мусульманку

Создатели фильма "Плохие парни навсегда" Адиль Эль Арби и Билал Фалла назначены постановщиками сериала "Мисс Марвел", основанного на комиксах, сюжет которых строится вокруг первой в истории Marvel героини-мусульманки.
KinoNews.ru04:51
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В Алтайском крае районная больница накопила большой долг по кредитам

Угловская центральная районная больница в Алтайском крае накопила долгов на 40 млн рублей, сообщил председатель Угловского совета депутатов Василий Безруков 18 сентября на заседании Алтайского краевого законодательного собрания.
ИА Красная Весна11:08
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море

Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на США и НАТО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
РИА Новостивчера в 09:09

Получат ли пенсионеры новые выплаты к 1 октября. Прогнозы экономистов

Как напоминает «Московский комсомолец», к 1 октября выплаты получат жители Ненецкого АО (по 5 тысяч рублей, лица старше 70 лет — по 16 640 рублей), Челябинской области (по 700 рублей), а также пенсионеры Рязанской области старше 90 лет (по 500 рублей).
URA.Ru12:31
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