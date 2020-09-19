Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина
Телеведущий Владимир Познер считает, что санкции Запада стали попыткой "наказать" Россию и Владимира Путина за речь, которую президент РФ произнес в 2007 году на Мюнхенской конференции. Тогда Путин заявил, что однополярность мира неприемлема для Москвы.В источнике
С чего всё началось
Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина
Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Познер.
РИА Новости06:20
Подробнее о событии