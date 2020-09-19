Рамблер 20

Телеведущий Владимир Познер считает, что санкции Запада стали попыткой "наказать" Россию и Владимира Путина за речь, которую президент РФ произнес в 2007 году на Мюнхенской конференции. Тогда Путин заявил, что однополярность мира неприемлема для Москвы.