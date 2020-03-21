Коронавирус
Газета.RuПознер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше, чем к концу мая. Он призвал не волноваться, поскольку "это не помогает".
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Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Здоровье
Развеем мифы о медицинской маске: 6 карточек и полезные советы
Миф 1: маску должен носить только больной При кашле и чиханье больной человек распространяет инфекцию.
Энергетика
Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель.
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Футбол
«Реал» возмущен поведением Йовича, игрок будет продан
Согласно источнику, испанский клуб возмущен поведением игрока, который с разрешения руководства вернулся в Сербию, однако, нарушил 28-дневный карантин, установленный в стране.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Хоккей
Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина
Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
На Кубани почти три тысячи человек прошли тесты на COVID-19
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, по последним данным, COVID-19 обнаружен у трех человек, одна из заболевших продолжает лечение в Москве, двое — в Краснодаре и в Сочи.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына
Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Наука
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Экономика
Раскрыты детали антикризисного плана правительства
Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Политика
Госдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»
Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики".
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала на пилоне
Российская певица Лада Дэнс опубликовала видеролик со своим танцем на пилоне. Видео размещено на странице певицы в Instagram.