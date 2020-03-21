Коронавирус

РБКРБКПознер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая. Такое мнение в эфире программы «Вечерний Ургант» высказал журналист Владимир Познер, который по образованию является биологом. «Это будет длиться, по моему убеждению, по крайней мере до конца мая», — заявил Познер.
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Владимир Познер
Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки.
— Владимир Познер, журналистLenta.ru вчера в 21:11

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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
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По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
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Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Суть событий 19 марта в 01:45
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СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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