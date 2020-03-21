Коронавирус
РБКПознер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая. Такое мнение в эфире программы «Вечерний Ургант» высказал журналист Владимир Познер, который по образованию является биологом. «Это будет длиться, по моему убеждению, по крайней мере до конца мая», — заявил Познер.
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Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки.
— Владимир Познер, журналистLenta.ru вчера в 21:11
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Политика
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Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс
Происшествия
На коронавирусном карантине стало на 93 новосибирца больше
Все находящие в карантине и снятые с учета либо контактировали с носителями нового вируса, либо недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, пояснили в минздраве.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
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Экономика
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Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
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В России подтверждена первая смерть от коронавируса
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Здоровье
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В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
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Политика
Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
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Футбол
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Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Здоровье
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Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Авто
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Экономика
Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов
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Здоровье
В Кузбассе увеличилось число человек с подозрением на коронавирус
В регионе стало больше людей, которых изолировали с подозрением на коронавирус.