Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПознер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше чем к концу мая. Он призвал не волноваться, поскольку "это не помогает".
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с чего всё началось
Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу "Вечерний Ургант
" на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая.
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Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

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Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

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Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавирусной инфекцией.
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Еще один украинский военный погиб в Донбассе

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На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

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Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным

Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.
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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

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ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

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9111.ru 02:53
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Космос

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
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Общество

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Аргументы и Факты вчера в 18:04
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
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NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
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Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
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Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.
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Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
РБК 06:32
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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
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Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» отказалась голосовать по Конституции

Ведущая выпуска новостей на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова отказалась принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

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Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

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Lenta.ru 06:12
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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