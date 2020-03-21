Коронавирус
Газета.RuПознер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше чем к концу мая. Он призвал не волноваться, поскольку "это не помогает".
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с чего всё началось
Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая.РИА Новостивчера в 19:22
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