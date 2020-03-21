с чего всё началось

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше чем к концу мая. Он призвал не волноваться, поскольку "это не помогает".

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Происшествия Доверенному лицу президента не доверило следствие На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».

Здоровье ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Энергетика Понизить цены на бензин предложили в Госдуме Снижение стоимости бензина для населения может стать одной из мер соцподдержки, считает член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Футбол ФИФА представила официальный фильм о ЧМ-2018 в России Международная федерация футбола (ФИФА) на своем YouTube-канале опубликовала официальный фильм о чемпионате мира по футболу, состоявшемся в России в 2018 году.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Шоу-бизнес Кристину Орбакайте без макияжа назвали ровесницей мамы На фото без макияжа артистка выглядит на много старше своих лет. Сейчас Кристина Орбакайте находится на самоизоляции.

Общество Лавров рассказал о главных качествах дипломата Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Происшествия В Подмосковье горит крупный склад Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.

Экономика ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.