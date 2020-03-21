Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПознер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, пандемия пойдет на спад не раньше чем к концу мая. Он призвал не волноваться, поскольку "это не помогает".
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с чего всё началось
Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу "Вечерний Ургант
" на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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