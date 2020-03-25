Коронавирус
РИА НовостиПознер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". По словам Познера, граждане России в принципе отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".РИА Новости02:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Культура
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу
По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Общество
В АТОР оценили убытки российского туризма
Убытки российских туроператоров могут достигнуть 37 млрд. рублей из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции.
Общество
Нарушение карантина могут приравнять к терроризму
Читайте такжеВ Госдуме прокомментировали идею отмены коммунальных платежей на время карантина В случае смерти двух и более лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических правил будут наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Транспорт
Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%
Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Общество
Правительство готовит рекомендации по ограничению работы российских ТЦ
Рекомендации по ограничению работы региональных торговых центров рассмотрит в среду Правительство РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
Фонды Alibaba и Джека Ма передали медицинские маски России
Благотворительный фонд китайского интернет-магазина Alibaba и фонд одного из основателей компании миллиардера Джека Ма передали России медицинские товары для борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Футбол
«Барселона» может продать восемь футболистов
Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Гаджеты
Представлен складной смартфон с гибким экраном Royole FlexPai 2
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Биатлон
Шипулин ответил на критику Резцовой в адрес спортсменов-депутатов
Антон Шипулин, бывший лидер биатлонной сборной России, ответил на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая заявила, что биатлонисты, уходящие в политику, делают это ради личной выгоды.