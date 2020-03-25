с чего всё началось

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". По словам Познера, граждане России в принципе отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Политика Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Политика Шойгу призвал отрегулировать законодательство Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Происшествия Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).

Общество Нарушение карантина могут приравнять к терроризму Читайте такжеВ Госдуме прокомментировали идею отмены коммунальных платежей на время карантина В случае смерти двух и более лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических правил будут наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Общество Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Общество Фонды Alibaba и Джека Ма передали медицинские маски России Благотворительный фонд китайского интернет-магазина Alibaba и фонд одного из основателей компании миллиардера Джека Ма передали России медицинские товары для борьбы с распространением коронавируса.