Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПознер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". По словам Познера, граждане России в принципе отличаются подозрительностью ко всему, что говорит власть и руководство.
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с чего всё началось
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram
 призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости02:10

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