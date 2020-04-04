Политика
Lenta.ruПознер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. Отрывок из интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» опубликован на официальном сайте журналиста. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно.
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Почему именно по-французски следовало говорить, переписываться, а не по-русски? Ведь французам, например, в голову не приходило переписываться, скажем, по-английски, нет же.
— Владимир Познер, журналистREGNUM 00:55
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Познер: поражение в холодной войне усугубило комплекс неполноценности РФ
ИА Красная Веснавчера в 22:58
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Общество
Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра
Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Общество
Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Шоу-бизнес
Pink сообщила о своем заражении коронавирусом
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.
Игры
Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3
Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Политика
Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим
«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Сотрудники Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание нужно уделить планированию покупок.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска
С 4 апреля будет ограничено движение на въезде и выезда из Омска.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек
По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Космос
Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США
По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Общество
Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на сегодня
Власти Кузбасса рассказали о ситуации с коронавирусом на четверг, 2 апреля.
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт
Организаторы конкурса песни «Евровидение 2020» ждут подтверждения о выпуске 16 мая нового шоу «Евровидение: Европа сияет светом» вместо привычного финала.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Футбол
«Бавария» продлила контракт с Фликом
Недавно сообщалось, что у Флика и спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича возникли разногласия.
Политика
РБК: США купили у России ИВЛ, произведенные компанией под санкциями
США закупили у России аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные компанией под американскими санкциями, пишет РБК.
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.