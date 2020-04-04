Политика

Lenta.ruLenta.ruПознер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. Отрывок из интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» опубликован на официальном сайте журналиста. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно.
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Владимир Познер
Почему именно по-французски следовало говорить, переписываться, а не по-русски? Ведь французам, например, в голову не приходило переписываться, скажем, по-английски, нет же.
— Владимир Познер, журналистREGNUM 00:55

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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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