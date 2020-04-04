Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. Отрывок из интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» опубликован на официальном сайте журналиста. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно.

Общество Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам» Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Общество За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

Общество Саратовцы могут ездить на дачи во время ограничений из-за коронавируса Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 4 апреля во время брифинга прояснил ситуацию с режимом самоизоляции и ограничениями, которые ввели в регионе из-за коронавируса.

Общество В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Здоровье Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Общество Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Здоровье В Приамурье назвали источник новых заражений коронавируса в регионе Три новых случая коронавируса в Приамурье связаны с первым случаем завоза инфекции из Марокко - правительство региона Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Общество Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус 2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".