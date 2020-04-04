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Lenta.ruПознер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. Отрывок из интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» опубликован на официальном сайте журналиста. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно.
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Познер: поражение в холодной войне усугубило комплекс неполноценности РФ
ИА Красная Веснавчера в 22:58
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В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
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Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
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В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
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Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
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В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
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В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
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Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
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Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
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Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
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В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
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Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
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Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения.
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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ
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В Приамурье назвали источник новых заражений коронавируса в регионе
Три новых случая коронавируса в Приамурье связаны с первым случаем завоза инфекции из Марокко - правительство региона Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой
В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
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Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
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Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус
2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.