Политика

Lenta.ruLenta.ruПознер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. Отрывок из интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» опубликован на официальном сайте журналиста. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно.
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Познер рассказал о «комплексе неполноценности» РФ перед странами Запада

News.ru01:59

Познер рассказал о «комплексе неполноценности» России перед Западом

REGNUM00:55

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Lenta.ruвчера в 20:40

Познер: россияне давно живут с комплексом неполноценности перед Западом

ФедералПрессвчера в 21:17

Познер заявил о существовании в России «комплекса неполноценности» перед Западом

ФАНвчера в 20:44

Познер: поражение в холодной войне усугубило комплекс неполноценности РФ

ИА Красная Веснавчера в 22:58

Познер рассказал о комплексе неполноценности России перед Западом

РИА Новостивчера в 19:10
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Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Тарантас Ньюс вчера в 13:59
Общество

Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:09
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Общество

Саратовцы могут ездить на дачи во время ограничений из-за коронавируса

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 4 апреля во время брифинга прояснил ситуацию с режимом самоизоляции и ограничениями, которые ввели в регионе из-за коронавируса.
Регион 64 02:50
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 02 апреля в 03:59
Общество

В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
ЮГ Times 03:53
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Здоровье

Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
АБН вчера в 13:42
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Армия и оружие

Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

ФАН 02 апреля в 13:48
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Общество

Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Хоккей

«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ

ProstoProSport 02 апреля в 14:44
Здоровье

В Приамурье назвали источник новых заражений коронавируса в регионе

Три новых случая коронавируса в Приамурье связаны с первым случаем завоза инфекции из Марокко - правительство региона Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:14
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой

В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
7Дней.ру вчера в 12:30
Экономика

Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года

Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.
РИА Новости 02 апреля в 12:04
Политика

Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Мой Брянск 02 апреля в 14:49
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Общество

Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус

2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 04:51
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

REGNUM вчера в 15:52
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Здоровье

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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