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Lenta.ru
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Россия враждебно воспринимается американцами. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».В источнике
Владимир Познержурналист
На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их.
С чего всё началось
Комсомольская правда

Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет

В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Познер назвал тех, кто заставляет американцев боятся России

URA.Ru23:42
ТАСС

Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»

ТАСС23:06
LentaChel.ru

Познер: «Все это уже произошло… и дело в телевидении»

LentaChel.ru24 сентября в 06:28
РИА Новости

Познер рассказал, почему США считают Россию «врагом»

РИА Новости20:38
Давыдов.Индекс

Познер о недоверии к СМИ

Давыдов.Индекс24 сентября в 07:01
Комсомольская правда

«В США министры бегут на ТВ со всех ног»: Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Комсомольская правда24 сентября в 06:28
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Lenta.ru22:41

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11
5

Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
208

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Российская газетавчера в 18:09
6

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
14

Швеция, Финляндия и Норвегия усилят на севере военное сотрудничество

Представители трех скандинавских стран считают, что сотрудничество расширит двустороннее взаимодействие в области обороны между Финляндией и Швецией, а также между Финляндией и Норвегией.
МонаВиставчера в 08:17
16

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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