Познер объяснил причину враждебности американцев к России
Журналист отметил, что большинство людей складывают свое впечатление о ситуации в мире по тому, как это подают. Причем это характерно и для России, и для США, где "показывают только отрицательные картинки" друг о друге, заметил Познер.В источнике
С чего всё началось
Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет
В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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