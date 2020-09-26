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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Журналист отметил, что большинство людей складывают свое впечатление о ситуации в мире по тому, как это подают. Причем это характерно и для России, и для США, где "показывают только отрицательные картинки" друг о друге, заметил Познер.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет

В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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РБК

Познер объяснил отношение США к России как к «врагу»

РБК01:05
URA.Ru

Познер назвал тех, кто заставляет американцев бояться России

URA.Ru23:42
Комсомольская правда

«В США министры бегут на ТВ со всех ног»: Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Комсомольская правда24 сентября в 06:28
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Lenta.ru22:41
Московский Комсомолец

Познер пояснил, почему США считают Россию «врагом»

Московский Комсомолец21:36
РИА Новости

Познер назвал причину враждебности американцев к России

РИА Новости20:38
ТАСС

Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»

ТАСС23:06

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
RT на русском03:46
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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Решетова отжала квартиру у Тимати

Тимур оставил эту квартиру Насте и своему сыну Ратмиру, а сам скоро переедет в роскошный дом, в который раньше мечтал перевезти вторую супругу с ребенком.
Popcake05:39
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