Журналист отметил, что большинство людей складывают свое впечатление о ситуации в мире по тому, как это подают. Причем это характерно и для России, и для США, где "показывают только отрицательные картинки" друг о друге, заметил Познер.

С чего всё началось Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет. Комсомольская правда 23 сентября в 18:01