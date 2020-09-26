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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".В источнике
Владимир Познержурналист
На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их.
С чего всё началось
Комсомольская правда

Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет

В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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РБК

Познер объяснил отношение США к России как к «врагу»

РБК01:05
ТАСС

Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»

ТАСС23:06
Комсомольская правда

«В США министры бегут на ТВ со всех ног»: Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Комсомольская правда24 сентября в 06:28
РИА Новости

Познер объяснил причину враждебного отношения США к России

РИА Новости20:38
Давыдов.Индекс

Познер о недоверии к СМИ

Давыдов.Индекс24 сентября в 07:01
Lenta.ru

Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Lenta.ru22:41
LentaChel.ru

Познер: «Все это уже произошло… и дело в телевидении»

LentaChel.ru24 сентября в 06:28

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

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Российская газета00:58
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Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUMвчера в 10:11