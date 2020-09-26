Познер объяснил причину враждебности американцев к России
Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".В источнике
На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их.
С чего всё началось
Владимир Познер: Честных политиков нигде в мире нет
В 1945 году после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мой отец мне сказал, что мир изменился, и никогда прежним не будет.
Комсомольская правда23 сентября в 18:01
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