В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

с чего всё началось

Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".

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