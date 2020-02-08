Политика
РИА НовостиПознер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
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с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъ06 февраля в 17:47
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