Политика

РИА НовостиРИА НовостиПознер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъ06 февраля в 17:47

Подробнее о событии

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Коммерсантъвчера в 03:45

Познер оценил идею упростить получение российского гражданства

Lenta.ruвчера в 23:25

Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

РИА Новостивчера в 20:22

Федерация мигрантов оценила идею упростить получение гражданства РФ

Известиявчера в 06:14

Познер оценил идею упрощения получения гражданства России

Московский Комсомолец00:00

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБК06 февраля в 21:23

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАСС06 февраля в 20:00
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Футбол

Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Вести.Ru вчера в 17:35
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 03:54
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Ведомости вчера в 14:25
Происшествия

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
РИА Новости 06 февраля в 08:38
Общество

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Российская газета вчера в 21:46
Экономика

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко.
Интерфакс вчера в 02:18
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Известия вчера в 20:47
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Парламентская газета 06 февраля в 11:29
Общество

В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии

Rambler News Service вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 вчера в 02:24
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа

Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
Wday.ru 06 февраля в 23:56
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
РИА Новости вчера в 23:26
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
ToDay News Ufa 06 февраля в 10:20
Общество

В Чите введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

При региональном Минздраве работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.
Эхо Москвы 00:30
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
РИА Новости 00:26
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
Политика Сегодня вчера в 20:56
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Происшествия

Возбуждено дело по факту ДТП с детской спортивной командой в Кемерове

ТАСС вчера в 23:36
Хоккей

Сборная России проиграла первый матч Шведских игр

Первый матч Шведских игр сборная России по хоккею проводила не в Стокгольме, а в Хельсинки, но не в привычном месте – "Хартвалл Арене", а в "Хельсинки Айс Холл", где выступает вторая команда из столицы Финляндии – ХИФК.
Стадион вчера в 01:47
Теннис

Александрова принесла сборной России первое очко на Кубке Федерации

Спорт день за днем вчера в 10:16
Происшествия

На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
REGNUM вчера в 06:29
Происшествия

В Казахстане выясняют обстоятельства беспорядков в Кордайском районе

По поводу произошедшего уже высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
РЕН ТВ вчера в 15:01
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