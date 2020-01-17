Общество

Lenta.ruLenta.ruПознер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru18:39

Познер оценил призыв православных активистов лишить Урганта гражданства

Газета.Ru18:31

Познер скептически отнесся к требованию лишить Урганта гражданства

Московский Комсомолец17:53

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости17:21

Познер высказался о требовании активиста лишить Урганта гражданства

URA.Ru09:28

Урганта потребовали лишить гражданства

Взгляд.ру05:55

Ургант «перешёл все красные черты»: Движение «Сорок Сороков» потребовало лишить ведущего гражданства России

Царьград04:26
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 19:12, Ашберн

Ивана Урганта лишают гражданства за оскорбление церкви. Видео

Вести.UZ08:55
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
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Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
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Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
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Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия 07:23
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Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
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Минздрав Забайкалья дал советы, как правильно окунаться в прорубь

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Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
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Председателем правительства может стать глава ФНС Михаил Мишустин

Михаил Мишустин согласился стать премьер-министром России, после чего главой государства его кандидатура была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.
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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости 09:30
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В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
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Дмитрий Медведев рассказал, что порой работа правительства была очень непростой, но оно всегда находило решения, помогающие стране двигаться вперед и развиваться.
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В Петербурге СКА обыграл «Йокерит»

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Объявлен список номинантов на премию «Оскар»

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Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
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Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
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Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

На 11-м этапе ралли-рейда Дакар экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
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