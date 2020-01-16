Общество

Lenta.ruLenta.ruПознер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
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Владимир Познер
Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден.
— Владимир Познер, журналистФАН 19:27

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