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Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
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Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден.
— Владимир Познер, журналистФАН 19:27
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
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