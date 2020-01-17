Общество
РИА НовостиПознер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал журналист Владимир Познер, комментируя критику артиста активистами православного общественного движения "Сорок сороков".
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Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден.
— Владимир Познер, журналистФАН вчера в 19:27
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Познер скептически отнесся к требованию лишить Урганта гражданства
Московский Комсомолецвчера в 17:53
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