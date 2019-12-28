Политика
Lenta.ruПознер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.
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Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Общество
В центре Москвы появился искусственный снег
В парке "Зарядье" к Новому году появились сугробы из искусственного снега.
Политика
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами
Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной», «энергичной» и «теплой».
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Фигурное катание
Туктамышева: рада, что пошла на четверной прыжок
Политика
Журналистов не допустят на место проведения обмена в Донбассе
Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который запланирован 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, пройдет без участия журналистов.
Футбол
Семак оказался самым успешным тренером «Зенита» в чемпионате России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оказался самым успешным тренером в истории команды по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник США провёл разведку у границ Крымского полуострова.
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Хоккей
Канада — не непобедимая машина. Сегодня Россию ждет суперматч на МЧМ
Канадцы уступали сборной США 0:2 после первого периода, упустили преимущество в две шайбы ближе к концу матча, но непременно находили в себе силы изменить ход встречи в свою пользу.
Политика
Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Культура
Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
Недвижимость
За год жилье в Петербурге подорожало на 8,5%
По словам представителей ГК "Полис Групп", на старте продаж жилье в Ленобласти можно было найти по цене от 1,7 млн рублей, в границах Санкт-Петербурга - от 1,8 млн.
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму
Футбол
Уго Санчес: «Реалу» нужен Кейн. Купил бы его даже за € 200 млн
Именно поэтому заплатил бы € 200 млн за Кейна. Ничто не гарантирует титулы так, как голы.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»
Семья Анастасии Заворотнюк была шокирована слухами, что у актрисы якобы нет рака и она танцует «на шесте».
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".