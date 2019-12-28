Политика
Lenta.ruПознер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
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Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
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Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
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Корейские папарацци продолжают рассекречивать KIA Sorento нового поколения, чья премьера состоится в 2020 году.
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Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
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«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
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Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
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Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
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Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
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Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
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Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.