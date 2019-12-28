Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Общество Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Здоровье Запретить продажу «никотиновых конфет» предлагают в России Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев направил запросы в МВД России и Роспотребнадзор о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли так называемыми пэками (жевательными и сосательными смесями с высоким содержанием никотина).

Армия и оружие В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.

Шоу-бизнес Актриса Орнелла Мути изучает русский язык Итальянская актриса Орнелла Мути учит русский язык. В дальнейшем она планирует получить гражданство РФ, передает ТАСС.

Кино Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.