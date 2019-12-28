Политика

Lenta.ruLenta.ruПознер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.
Читать в источнике
Комментировать299

Подробнее о событии

Познер охарактеризовал окружение Путина

Lenta.ru08:18

Познер раскритиковал правящий класс

URA.Ru04:49

Познер — о Путине: «Он окружил себя людьми, которые не могут сказать ему, что он не прав»

Znak.com07:15

«Нет, вы не правы»: Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщиков

Царьград09:17

Познер о правящем классе в России: «Путин окружил себя людьми, которые думают, как сказать то, что ему понравится»

БИЗНЕС Online08:30

Познер рассказал, чего не хватает людям из окружения Путина

Московский Комсомолец12:36

Познер: правящий класс в России рабский, не умеет говорить Путину неприятные вещи

ИА "Реалист"08:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Хоккей

Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Sport24.ru 16:01
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Происшествия

Тело девушки в наручниках нашли в одном из отелей Москвы

Газета.Ru 14:46
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Футбол

«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини

Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.
Чемпионат 16:06
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Общество

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости 15:19
Здоровье

Запретить продажу «никотиновых конфет» предлагают в России

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев направил запросы в МВД России и Роспотребнадзор о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли так называемыми пэками (жевательными и сосательными смесями с высоким содержанием никотина).
АСТВ 24 декабря в 19:37
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
Армия и оружие

В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
РИА Новости 15:56
Авто

Новый Kia Sorento получит интерьер в стиле актуальной Optima

Корейские папарацци продолжают рассекречивать KIA Sorento нового поколения, чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 02:05
Спорт

Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
ProstoProSport вчера в 05:22
Футбол

«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 16:51
Культура

Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова

Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Super.ru 07:03
Фигурное катание

Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Известия 10:42
Шоу-бизнес

Актриса Орнелла Мути изучает русский язык

Итальянская актриса Орнелла Мути учит русский язык. В дальнейшем она планирует получить гражданство РФ, передает ТАСС.
МИР 24 12:35
Кино

Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Пятый канал вчера в 12:46
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
Игры

Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

Игромания.ру 26 декабря в 06:52
Общество

В московский парк «Зарядье» завезли снег

Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Московский Комсомолец 03:41
Общество

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Российская газета 11:16
Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:20
Футбол

Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы

РИА Новости 03:27
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor вчера в 20:07
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное