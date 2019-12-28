Политика
Lenta.ruПознер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.
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Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
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Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею
В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
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Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина.
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
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Тверк в прямом эфире от Розы Сябитовой не оценили в сети
Кино
Скончался актёр из сериала «Игра престолов»
Умер актёр сериала «Игра престолов» Эндрю Данбар, ему было всего 30 лет, пишет «МК». Причина смерти актёра не называется.
Единоборства
Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на статью о танцах актрисы «на шесте»
Семья продолжающей бороться с онкологией головного мозга Анастасии Заворотнюк в резкой форме отреагировала на грязные слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Общество
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады
Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Политика
Журналистов не допустят на обмен пленными в Донбассе
В субботу президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР состоится 29 декабря, сообщал "Укринформ" Ранее о том, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными - 29 декабря, сообщила пресс-служба омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Происшествия
Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве
Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Технологии
Разработчик нашел на Twitch собственную игру, которую потерял 25 лет назад
Создатель редактора Paint .NET Рик Брюстер нашел на Twitch стрим по собственной игре, которую считал безвозвратно утерянной.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
Политика
Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
Экономика
В Татарстане в 2020 году увеличат пособия за рождение первенцев
По словам главы ведомства, в 2020 году на пособия за рождение первых детей в республиканском бюджете заложили 4 млрд рублей.