Политика

Lenta.ruLenta.ruПознер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.
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Познер охарактеризовал окружение Путина

Lenta.ru08:18

Познер раскритиковал правящий класс

URA.Ru04:49

Познер — о Путине: «Он окружил себя людьми, которые не могут сказать ему, что он не прав»

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«Нет, вы не правы»: Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщиков

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Познер: правящий класс в России рабский, не умеет говорить Путину неприятные вещи

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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