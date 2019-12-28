Политика
Lenta.ruПознер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов.
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Общество
Суд отпустил бывших бойцов «Беркута»
Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, под личное обязательство.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Политика
Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии
Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Хоккей
Хоккеист «Торонто» Михеев перенёс операцию
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев перенёс операцию.
Общество
В московский парк «Зарядье» завезли снег
Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Политика
Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Наука
Ученые создали нанозонд для исследования метастазов рака
Уникальный инструмент может применяться при глубинном исследовании механизма процессов метастазирования рака, течения язвенной болезни желудка, воспалительных явлений в организме человека и других биологических систем.
Хоккей
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Технологии
Huawei разрабатывает аналоги сервисов Google
Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google.
Биатлон
Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке
Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Музыка
Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть
Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
Футбол
Лучший защитник РПЛ 2019 года Влашич, Крыховяк или Барриос
Продолжаем подведение итогов 2019 года. Теперь очередь выявить лучшего полузащитника РПЛ.
Футбол
Тер-Штеген заинтересовал «Баварию», «Ювентус» и «ПСЖ»
По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Биатлон
Кайшева выиграла женский спринт на «Ижевской винтовке»
Единоборства
Тренер Емельяненко рассказал о плане Федора на бой против Джексона
Александр Мичков, наставник ветерана ММА Федора Емельяненко, поведал о тактике подопечного в поединке с американцем Куинтоном Джексоном.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
В среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.