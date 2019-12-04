Шоу-бизнес
Ruposters.ruПознер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
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с чего всё началось
Поклонники актера Дмитрия Певцова активно поддержали его пост в Instagram, в котором артист в образе Иосифа Сталина раскритиковал суждения телеведущего Владимира Познера.Вечерняя Москва04:57
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Дмитрий Певцов объяснил, почему для критики Владимира Познера использовал образ Сталина
Актуальные Новости09:57
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