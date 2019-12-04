Шоу-бизнес

Ruposters.ruRuposters.ruПознер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
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с чего всё началось
Поклонники актера Дмитрия Певцова активно поддержали его пост в Instagram
, в котором артист в образе Иосифа Сталина раскритиковал суждения телеведущего Владимира Познера.
Вечерняя Москва04:57

Подробнее о событии

Дмитрий Певцов объяснил, почему для критики Владимира Познера использовал образ Сталина

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Певцов объяснился за образ Сталина

Lenta.ru07:48

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Национальная служба новостей08:51

«От шутки Певцова про Познера стало страшно»

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Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Газета.Ru08:09

«Не вижу смысла»: Познер дважды отказался объясняться за мракобесов, а на третий раз заявил о казнях и Советском Союзе

Царьград09:06

Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

StarHit.ruвчера в 12:00
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Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Политика

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
ТАСС 10:04
Экономика

Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Капитал страны 09:13
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Киберспорт

Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam

CyberSport.ru 02:44
Политика

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Общество

Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассекретила дату своих четвертых родов

С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.
Вокруг ТВ 00:09
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

Боевики из ПНС Ливии убили главу собственного «Минфина»

Боевики, входящие в состав МВД псевдоправительства, убили главу Минфина ПНС Ливии Фараджа Бумтари.
Политическая Экспертиза 12:14
Политика

Президент Казахстана высказался о присоединении Крыма к России

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.
URA.Ru 04:48
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

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Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.
Ведомости вчера в 16:30
Культура

Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Актуальные Новости 00:19
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Футбол

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» бьются за Санчо

Трансфер может состояться либо в январе, либо следующим летом, утверждает Goal.com Манчестер Юнайтед пока рано сбрасывать со счетов.
Советский спорт 11:58
Политика

Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российская газета 12:18
Происшествия

Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
РБК 07:52
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Bimru.ru 05:43
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Общество

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре, пишет «Российская газета».
Рифей-Пермь 05:03
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при

В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Sport24.ru 06:51
Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости вчера в 00:56
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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Дмитрий Певцов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ.
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