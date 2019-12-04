Шоу-бизнес
Lenta.ruПознер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов. О нежелании общаться на эту тему журналист сказал «Газете.Ru».
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Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Кирилл отметил, что никакого насилия в семье допускать нельзя, однако под видом борьбы с семейным неблагополучием хотят узаконить вторжение в семейную жизнь.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила дату своих четвертых родов
С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Происшествия
Следователей попросили проверить финансы банды Цапков
Адвокаты родственников жертв кущевской банды Сергея Цапка подали в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить финансы группировки.
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Политика
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Ответ на продление Украиной спецпошлин в отношении российских товаров будет зеркальным, заявил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов.
Армия и оружие
В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики
Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Шоу-бизнес
Лещенко назвал пенсии россиян позором
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
На Украине задержали члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере хавбека «Спортинга»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника лиссабонского "Спортинга" Маркуса Вендела Валле да Силвы, сообщает O Jogo.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
Прокурор потребовал назначить Егору Жукову четыре года колонии
«Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует агентство слова обвинителя.
Общество
Телеведущий Пельш оказался в больнице
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.