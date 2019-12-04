Шоу-бизнес
Lenta.ruПознер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов. О нежелании общаться на эту тему журналист сказал «Газете.Ru».
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Происшествия
В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Единоборства
Головкин встретился с Роналду и получил в подарок футболку
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Хоккей
Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство
Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Культура
Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Здоровье
Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи
Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Армия и оружие
США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе
Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
Экономика
«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины
В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
Авто
Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Политика
Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»
Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.