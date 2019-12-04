Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПознер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов. О нежелании общаться на эту тему журналист сказал «Газете.Ru».
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«Просто не хочу»: Познер отказался отвечать на выпад Певцова

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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Политика

СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Головкин встретился с Роналду и получил в подарок футболку

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Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
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Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство

Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
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Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
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Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
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СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Общество

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Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
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Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Политика

ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

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«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва 10:01
Армия и оружие

США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе

Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
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СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Футбол

Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
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«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины

В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
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Авто

Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры

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Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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Дмитрий Певцов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ.
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