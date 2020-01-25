Общество

Lenta.ruLenta.ruПознер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online. По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».
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Познер увидел «много уродливого» в России

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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Второй морской порт на Украине официально передан в концессию

Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
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Здоровье

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Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
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Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
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Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
News.ru 23 января в 11:53
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Общество

Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:34
Политика

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
РБК вчера в 19:27
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, что вскоре его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть побит.
Газета.Ru вчера в 22:48
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
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Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

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Российская газета вчера в 09:50
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Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли

Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
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Общество

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport вчера в 06:44
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В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
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Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС вчера в 03:08
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В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 01:44
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Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Космос

В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде

Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA.
Известия вчера в 19:30
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
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Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
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Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

Lenta.ru вчера в 00:32
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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
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Россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года, нидерландки завоевали золото на прошлом турнире.
ТАСС Спорт 23 января в 12:38
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
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Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач

В китайском Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших новым типом коронавируса.
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Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.
Lenta.ru вчера в 07:31
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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