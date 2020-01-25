Общество
Lenta.ruПознер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online. По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Экономика
Второй морской порт на Украине официально передан в концессию
Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Общество
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии
Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, что вскоре его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть побит.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Наука
Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли
Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Здоровье
В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Космос
Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу
Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Космос
В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде
Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года, нидерландки завоевали золото на прошлом турнире.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Авто
В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Здоровье
Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач
В китайском Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших новым типом коронавируса.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Хоккей
«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео
Армия и оружие
Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев
Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.