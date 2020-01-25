Общество
Lenta.ruПознер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online. По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».
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Футбол
Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна
Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Кино
Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга
Татьяна Чердынцева родилась в Минске.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
Названы запреты для студентов в Татьянин день
Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Здоровье
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
Происшествия
Площадь пожара во Владивостоке достигла 1500 квадратных метров
По уточнённым данным площадь пожара составила 1500 кв.м, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Политика
Бальбек ответил на заявление Чубарова о марше на Крым
Крымские татары намерены пересечь границу с Крымом в пункте пропуска «Чонгар» в начале мая.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Политика
Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитаризмом и изменением климата
Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится на сайте ведомства.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Кино
Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей
Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Хоккей
Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Общество
Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти
Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Происшествия
В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры
В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Космос
Название нового марсохода NASA определят голосованием
Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Хоккей
Кейн выиграл новый конкурс бросков Матча звезд НХЛ
В рамках Матча звезд НХЛ прошел новый конкурс на точность броска. Теперь игроки должны были попадать по мишени броском с трибуны.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.