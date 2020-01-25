Общество
Lenta.ruПознер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online. По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».
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Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ
Российский голкипер "Тампы Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Политика
В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Происшествия
В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду
Футбол
«Барселона» легко одолеет «Валенсию» в 21-м туре Примеры 25 января
Матч 21-го тура Ла Лиги «Валенсия» - «Барселона» пройдет 25-го января на стадионе «Месталья» и начнется в 18:00 по московскому времени.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Политика
Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Теннис
Рублев победил Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open
Добавим, что с начала сезона Рублев выиграл 11-й матч подряд. Ранее в январе он завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Общество
ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета
Советник ректора ВШЭ отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Авто
Экстерьер Skoda Octavia RS и Octavia Scout рассекретили до дебюта
На европейском рынке реализация новой Skoda Octavia стартовала уже в январе, а в нашей стране новинка появится только в четвертом квартале текущего года.
Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»
Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Политика
Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию
Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.