Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online. По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

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