Общество

Lenta.ruLenta.ruПознер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online. По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».
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Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

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Блюда из сырого мяса и рыбы могут представлять большую опасность для человека из-за высокой вероятности наличия в них личинок паразитических червей (гельминтов), рассказала 25 января в интервью радио Sputnik паразитолог Елена Чернышева.
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В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

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В соответствии с требованиями по предотвращению и контролю дальнейшего распространения эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, с завтрашнего дня все междугородные пассажирские автобусные перевозки будут временно приостановлены.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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