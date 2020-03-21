Владимир Познер Журналист

Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки.