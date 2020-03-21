Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube. Имеющий биологическое образование телеведущий выразил мнение, что пандемия пойдет на спад не раньше конца мая.В источнике Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки.
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