Шоу-бизнес
ПрофильПознер прокомментировал аварию с участием Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с летальным исходом, которое устроил в Москве актер Михаил Ефремов. В интервью «Бизнес Online» он отметил, что эта история привлекла большое внимание, так как ее главным действующим лицом оказался известный артист.
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Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Энергетика
Утром 15 июня цены на нефть существенно снизились
С начала торгов 15 июня цены на нефть снизились по отношению к уровню закрытия бирж на прошлой неделе.
Вести Подмосковья 02:56
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Власти Испании намерены с 21 июня открыть свои границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой границы быдыт открыты с 1 июля.
Страна Советов on-line вчера в 08:57
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Здоровье
«Инвитро» выявила антитела к COVID-19 у 15% сдавших тест
В «Инвитро» тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдали 250 тыс. человек, у 15% из которых он оказался положительным.
РБК 03:00
Общество
В Петербурге заявили о нехватке коек для больных коронавирусом
Как признает вице-губернатор, зачастую определенного количества коек недостаточно.
АБН 02:42
Футбол
В Ла Лиге отреагировали на решение возобновить сезон РПЛ со зрителями
Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо высказался о скором возобновлении сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ) со зрителями.
Газета.Ru 00:19
Общество
Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК вчера в 17:00
Авто
Названы основные проблемы, которые мешают продать подержанную машину
Вторичный авторынок в России начинает укрепляться на фоне падения продаж новых машин и экономического кризиса в стране, потому самое время поговорить об основных проблемах таких машин, которые отпугивают потенциальных покупателей.
SpeedMe 02:37
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Политика
Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением
МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.
Lenta.ru 13 июня в 09:05
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Технологии
Обнаружена уязвимость CrossTalk в процессорах Intel
Ученые из Университета в Амстердаме сообщили, что обнаружена новая уязвимость CrossTalk в процессорах Intel.
ВладТайм вчера в 09:13
Армия и оружие
Стрелков сообщил об уничтожении позиции ополчения ДНР под Дебальцево
Национальная служба новостей 01:22
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Финансы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта.
ТАСС 03:28
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Религия
В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
В ряде городов Черногории после трехмесячной паузы из-за COVID-19 тысячи человек вышли на шествия в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) и против спорного закона о религиозных объединениях.
РИА Новости вчера в 16:07
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08