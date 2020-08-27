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Дни24
Дни24

Познер прокомментировал ситуацию с госпитализацией Навального

Владимир Познер прокомментировал положение, которое возникло ввиду попадания в больницу Алексея Навального. Телеведущий считает ситуацию значительно опаснее для властей РФ, нежели основную деятельность блогера-оппозиционера.В источнике
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РИА Новости

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

РИА Новости18:46
Царьград

Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

Царьградвчера в 09:59
12 Канал Омск

«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального

12 Канал Омсквчера в 12:40
URA.Ru

Познер вступился за врачей, лечивших Навального

URA.Ruвчера в 11:06
News.ru

«Это серьёзный удар»: Познер оценил версию об отравлении Навального

News.ruвчера в 10:34
РБК

Познер прокомментировал отравление Навального

РБКвчера в 13:14
Vologda-poisk.ru

Познер о ситуации с Навальным: «Я не верю, что врачи лгут»

Vologda-poisk.ruвчера в 04:32

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
РИА Новости03:58
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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В Федерации карате России оценили присуждение Зеленскому черного пояса

Черный пояс по карате главе Украины Владимиру Зеленскому могли присудить либо за большой вклад в развитие данного вида боевого искусства, либо в знак уважения, либо он просто соответствует этой степени мастерства, заявил газете ВЗГЛЯД президент Федерации карате России Сергей Цой.
Взгляд.ру07:08
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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ФАС потребовала от Apple устранить нарушения до 30 ноября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от корпорации Apple до 30 ноября устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.
Коммерсантъ07:22
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