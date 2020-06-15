с чего всё началось

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с летальным исходом, которое устроил в Москве актер Михаил Ефремов. В интервью «Бизнес Online» он отметил, что эта история привлекла большое внимание, так как ее главным действующим лицом оказался известный артист.

Политика В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия. 3K

Шоу-бизнес Прилучный и Муцениеце официально развелись Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.

Энергетика В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд В распространенном сообщении PGNiG указала также, что в будущем цена газа, поставляемого "Газпромом", может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании о пересмотре контрактной цены.

Политика Макрон не приедет на парад Победы Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.

Общество Американский F-15 упал в Северное море Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США. 5

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 451

Общество Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки. 375

Общество Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 672

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 685

Авто Опубликованы первые снимки нового Lexus IS В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки. 1

Шоу-бизнес Самойлова передумала разводиться с Джиганом Самойлова подала на развод после десяти лет брака. Она призналась, что узнала о многочисленных изменах Джигана.

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Финансы ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%. 7

Политика Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 109