Шоу-бизнес
ПрофильПознер прокомментировал аварию с участием Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с летальным исходом, которое устроил в Москве актер Михаил Ефремов. В интервью «Бизнес Online» он отметил, что эта история привлекла большое внимание, так как ее главным действующим лицом оказался известный артист.
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с чего всё началось
Авторы издания "Бизнес Online" поинтересовались у нескольких известных и влиятельных людей, согласны ли они с тем, что историю с Михаилом Ефремовым, как говорят, специально раскручивают ввиду "оппозиционных" высказываний артиста или чтобы отвлечь людей от других проблем.Царьград04:57
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Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Общество
Историк Соколов во время суда отказался от защиты Почуева
Народные новости 06:26
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Энергетика
В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
В распространенном сообщении PGNiG указала также, что в будущем цена газа, поставляемого "Газпромом", может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании о пересмотре контрактной цены.
ТАСС 06:27
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Жена Реввы предложила посмеяться над роликом Киркорова о десантниках
Народные новости 02:54
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня
На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Армия и оружие
Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
Московский Комсомолец вчера в 17:30
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Самойлова подала на развод после десяти лет брака. Она призналась, что узнала о многочисленных изменах Джигана.
Народные новости 05:56
Общество
Утвержден план по обеспечению продовольственной безопасности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал план мероприятий по реализации положений новой Доктрины продовольственной безопасности.
Известия 05:16
Политика
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru вчера в 17:51
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Финансы
ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%.
ТАСС 05:41
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Политика
Глава МИД Украины объявил о готовности к диалогу с Лавровым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о готовности к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.
ФАН вчера в 13:39
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
«Побочный эффект от снятия ограничений»: мэр прокомментировал резонансные инциденты в Краснодаре за прошедшую неделю
Сегодня на заседании в мэрии глава города Евгений Первышов отметил, что власти города рассчитывают на то, что в городе идет спад эпидемии коронавируса и в ближайшее время Роспотребназдор снимет еще ряд ограничений, которые позволят многим гражданам возобновить работу и зарабатывать деньги.
Новая Кубань 03:09
Общество
В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44