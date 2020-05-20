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Общество В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом До субботы, 23 мая, в России три дня подряд суточный прирост заболевших был ниже 9 тыс. Так, 22 мая выявили 8894 инфицированных, 21 мая — 8849 и 20 мая — 8764.

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Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 631

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