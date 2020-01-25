с чего всё началось

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online. Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

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Спорт Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).