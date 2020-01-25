Общество
РИА НовостиПознер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online. Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.
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с чего всё началось
«Вы знаете, с одной стороны, если говорить о природе, то все понятно — очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется», — цитирует ведущего сайт Познер Online.Телеканал 360°02:49
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Чтобы стимулировать граждан к выбору регулярных выплат, Банк России и Минфин изначально предполагали, что в ином случае - при выборе единовременной выплаты - гражданину нужно будет уплатить НДФЛ, тем самым вернув предоставленный ранее налоговый вычет.
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