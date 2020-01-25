Общество

РИА НовостиРИА НовостиПознер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online. Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.
Читать в источнике
Комментировать203
с чего всё началось
«Вы знаете, с одной стороны, если говорить о природе, то все понятно — очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется», — цитирует ведущего сайт Познер Online
.
Телеканал 360°02:49

Подробнее о событии

Познер заявил, что в России «много уродливого»

Комсомольская правда00:46

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Lenta.ruвчера в 23:08

Гигантская страна, в которой «много уродливого»: Познер отказался снимать фильм о России

Царьградвчера в 11:51

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

РИА Новостивчера в 21:04

Телеведущий Владимир Познер похвалил Екатеринбург и отказался снимать фильм о России. «В стране слишком много уродливого...»

Ведомости Уралвчера в 12:39

Познер не понимает, как люди могут жить на Урале. «Много уродливого»

URA.Ruвчера в 22:38

Познер увидел «много уродливого» в России

Взгляд.рувчера в 04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала

Privet-Rostov.ru 03:48
Армия и оружие

Более 30 военных США пострадали при обстреле американских баз в Ираке

ФАН вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Политика

Brexit: ЕС готов применить санкции к британским компаниям

По завершении Brexit Евросоюз готов применять санкции к Великобритании.
Вести.Ru вчера в 23:40
Политика

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
РИА Новости вчера в 17:07
Здоровье

Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено

Меры безопасности помогли выявить более пятидесяти человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе шесть человек оказались больны респираторными инфекциями, пять – гриппом А, двое больных гриппом В, двое – парагриппом, еще один человек оказался болен сезонной коронавирусной инфекцией.
ПолитРоссия 02:34
Политика

ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере

«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 23 января в 23:34
Хоккей

Игроки и тренеры «Амура» с сентября не получают зарплату

Чемпионат 03:29
Экономика

Отток инвестиций из черногорской экономики составил 398 млн евро

Общий приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первые 11 месяцев 2019 года составил 712,8 млн евро, в то время как 398 млн евро было вывезено из страны, говорится в сообщении Центрального банка Черногории (CBCG).
REGNUM вчера в 09:14
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения.
РБК 03:12
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
Гаджеты

Apple может выпустить бюджетный iPhone

Как рассказал источник, знакомый с планами выпуска новых телефонов, бюджетный iPhone планируют представить в штаб-квартире Apple Купертино в марте 2020 года.
Москва 24 22 января в 04:59
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
Игры

Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Faktom 01:06
Политика

Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Газета.Ru 05:42
Кино

Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
ТАСС вчера в 19:36
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Экономика

Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме

Чтобы стимулировать граждан к выбору регулярных выплат, Банк России и Минфин изначально предполагали, что в ином случае - при выборе единовременной выплаты - гражданину нужно будет уплатить НДФЛ, тем самым вернув предоставленный ранее налоговый вычет.
Российская газета вчера в 07:33
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Здоровье

Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Российская газета вчера в 14:47
Армия и оружие

США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

Взгляд.ру 05:38
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
РИА Новости вчера в 07:33
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24

Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
RuNews24.ru 02:14
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Происшествия

В центре Москвы лошадь погибла от удара током

Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Гаджеты

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
Армия и оружие

ВКС РФ и ВВС Сирии подавили огневые позиции исламистов в Идлибе

Политическая Экспертиза вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное