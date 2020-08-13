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Lenta.ru
Lenta.ru

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.В источнике
Владимир Познержурналист
Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: „Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего“. Сказал и сел.
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Московский Комсомолец

Познер рассказал о реакции Лукашенко на колкость в свой адрес

Московский Комсомолец02:10
Lenta.ru

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

Lenta.ru01:17
Афиша Daily

Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство

Афиша Dailyвчера в 15:10
РИА Новости

Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

РИА Новости00:36
URA.Ru

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в свой адрес

URA.Ru01:28
News.ru

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

News.ru01:05
Tochka Zрения

Познер назвал Беларусь полицейским государством

Tochka Zрениявчера в 12:34

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11
3DNews02:26

Харламов напомнил Лукашенко о Хабаровске и призвал остановить насилие

РИА "SM-News" писало, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвящённого обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя в стране, поделился своим видением на социальный состав граждан, участвующих в протестных мероприятиях.
SM Newsвчера в 10:56
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03

Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

"Не думаю, что это хорошая тема для Североатлантического союза", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского радио, в ответ на вопрос о том, как на ситуацию в Белоруссии должна реагировать НАТО.
Интерфакс02:22
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Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США

На своей странице в соцести Twitter кандидат от демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах в этом году Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в свои вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
RuNews24.ruвчера в 18:25
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Петербург и Москва внедрят единую систему оплаты проезда и парковок

Говоря об оплате парковки, собеседники «Фонтанки» в Смольном считают, что власти Петербурга могут перенять московскую платформу — столица готова безвозмездно поделиться лицензией на свою систему.
РБК Санкт-Петербург02:33
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