Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн", через которое потребители могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.