Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес
Смотрите также
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Уголовное дело возбуждено по факту поджога мусоровозов во Владимире
Покрас Лампас нарисовал новый манифест в Екатеринбурге
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника ГИБДД
В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами
Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес
Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
CК завершил дело Михаила Абызова
Оборот российских кинотеатров упал на 95%
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем критическом высказывании 25-летней давности в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции. Запись опубликована в личной колонке на сайте «Познер Online».В источнике
Подробнее о событии
Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство
Афиша Dailyвчера в 15:10