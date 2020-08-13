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Ведомости
Ведомости

Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем критическом высказывании 25-летней давности в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции. Запись опубликована в личной колонке на сайте «Познер Online».В источнике
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URA.Ru

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в свой адрес

URA.Ru01:28
Lenta.ru

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

Lenta.ru01:17
News.ru

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

News.ru01:05
РИА Новости

Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

РИА Новости00:36
Московский Комсомолец

Познер рассказал о реакции Лукашенко на колкость в свой адрес

Московский Комсомолец02:10
Афиша Daily

Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство

Афиша Dailyвчера в 15:10
Tochka Zрения

Познер назвал Беларусь полицейским государством

Tochka Zрениявчера в 12:34

Скорректированная EBITDA «РУСАЛа» в 1 полугодии упала на 58,5%

На снижение скорректированной EBITDA повлияло значительное падение цены на алюминий на LME, что было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте на 5,5% до $1 564 за тонну по сравнению с $1 655 в 1 полугодии 2019 года.
Finam.Ru02:16

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°23:43
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн", через которое потребители могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.
Российская газета04:13

Казус Сергея Михалка — за что мы презираем минский майдан

Настоящую «ненастоящесть», а точнее — исключительную, стопроцентную фальшивость «царя» «майдан-рока» обнажили только недавние события, которые стали для Михалка, уже как-то перенёсшего клиническую смерть от передозировки наркотиками, смертью второй — репутационной.
Журналистская правда01:31

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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