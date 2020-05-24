Экономика

ТАССТАССПознер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия выходит из кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, без предсказанных потерь. Такое мнение он высказал во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg
 со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
Газета.Ruвчера в 15:52

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Россию предупредили о рисках сильнейшего кризиса за десятилетие

Росбалтвчера в 06:39

Россию ожидает сильнейший за последние 10 лет кризис. «Доходы бюджета рухнут»

URA.Ruвчера в 17:16

России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов

Московский Комсомолецвчера в 07:14

Познер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь

ТАСС04:00

России пророчат сильнейший кризис за 10 лет

Национальная служба новостейвчера в 06:11

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Lenta.ruвчера в 05:48

Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации

Profinance.ru24 мая в 11:35
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Общество

В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
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Единоборства

Макгрегор не включил Хабиба в список величайших бойцов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал лучших бойцов в истории.
Газета.Ru 23 мая в 12:59
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Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
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Общество

Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге

В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
93
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
93
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Коронавирус за сутки выявили в Петербурге у 363 человек

В Петербурге за сутки зафиксировали 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — 58.
МР7.ру 04:00
Происшествия

Ущерб по делу фонда Gafarov and Partners превысил 43 млн рублей

Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
Коммерсантъ Казань 04:19
Фигурное катание

«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok

iReactor вчера в 04:48
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Общество

В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Общество

Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
105
Происшествия

В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
30
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
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Спорт

Уехавший в США экс-игрок сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Газета.Ru 02:36
3
Происшествия

Петербургская больница закупила 40 аппаратов ИВЛ из Китая

Петербургская больница Святого Георгия закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) китайского производства за 98,3 млн рублей.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:59
Армия и оружие

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия вчера в 21:50
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Дни24 вчера в 07:24
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
1,4K
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

Lenta.ru 03:42
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Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

RT на русском 02:47
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Газета.Ru 04:09
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Политика

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
8
Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
14
Общество

В Татарстане зафиксировали 63 новых случая коронавируса за сутки

В Казани и десяти районах РТ за сутки выявили 63 новых случая коронавируса.
Вести Татарстан 03:50
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Кино

Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд снимет «Индиану Джонса 5»

В конце февраля стало известно, что впервые за всю историю франшизы постановкой очередного фильма про знаменитого археолога и искателя приключений займется не Стивен Спилберг.
Киноафиша России 02:34
Политика

Рогозин предлагает создать в России новую орбитальную станцию

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», – говорится в сообщении.
ИА Новороссия вчера в 05:24
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Здоровье

Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:42
411
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
41
Здоровье

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 12:44
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