с чего всё началось

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия выходит из кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, без предсказанных потерь. Такое мнение он высказал во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".

Познер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь

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