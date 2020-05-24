Экономика
ТАССПознер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь
Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия выходит из кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, без предсказанных потерь. Такое мнение он высказал во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ruвчера в 15:52
Подробнее о событии
Показать все источники
России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов
Московский Комсомолецвчера в 07:14
Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ru24 мая в 11:35
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Единоборства
Макгрегор не включил Хабиба в список величайших бойцов
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал лучших бойцов в истории.
Газета.Ru 23 мая в 12:59
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Общество
Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге
В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Общество
Коронавирус за сутки выявили в Петербурге у 363 человек
В Петербурге за сутки зафиксировали 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — 58.
МР7.ру 04:00
Происшествия
Ущерб по делу фонда Gafarov and Partners превысил 43 млн рублей
Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
Коммерсантъ Казань 04:19
Фигурное катание
«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok
iReactor вчера в 04:48
Общество
В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия
В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне
Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Происшествия
Петербургская больница закупила 40 аппаратов ИВЛ из Китая
Петербургская больница Святого Георгия закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) китайского производства за 98,3 млн рублей.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:59
Армия и оружие
Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика
В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Дни24 вчера в 07:24
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
RT на русском 02:47
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Газета.Ru 04:09
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Общество
В Татарстане зафиксировали 63 новых случая коронавируса за сутки
В Казани и десяти районах РТ за сутки выявили 63 новых случая коронавируса.
Вести Татарстан 03:50
Кино
Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд снимет «Индиану Джонса 5»
В конце февраля стало известно, что впервые за всю историю франшизы постановкой очередного фильма про знаменитого археолога и искателя приключений займется не Стивен Спилберг.
Киноафиша России 02:34
Политика
Рогозин предлагает создать в России новую орбитальную станцию
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», – говорится в сообщении.
ИА Новороссия вчера в 05:24
Здоровье
Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:42
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Здоровье
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 12:44