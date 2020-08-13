Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Познер рассказал о реакции Лукашенко на колкость в свой адрес

Московский Комсомолец02:10
Говорит Москва

Владимир Познер назвал Александра Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

Говорит Москва01:28
URA.Ru

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в свой адрес

URA.Ru01:28
News.ru

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

News.ru01:05
РИА Новости

Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

РИА Новости00:36
Lenta.ru

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

Lenta.ru01:17
Афиша Daily

Владимир Познер: при Лукашенко Беларусь превратилась в полицейское государство

Афиша Dailyвчера в 15:10

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
РИА Новости06:55
72

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
РБК08:26
23

В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия08:47

В Кукморском районе прошел семинар по инновационным технологиям в земледелии

11 августа в Кукморском районе на базе сельхозпредприятия «Тойма» прошел семинар под председательством главы Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров по инновационным технологиям в земледелии, сообщает пресс-служба ведомства.
Республика Татарстанвчера в 09:30