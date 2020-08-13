Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
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"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.В источнике
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Афиша Dailyвчера в 15:10