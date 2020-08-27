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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА "Новости". Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру. По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.В источнике
С чего всё началось
«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — сказал
 он в беседе с Радио Sputnik.
Свободная Пресса11:12
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URA.Ru

Познер вступился за врачей, лечивших Навального

URA.Ru11:06
12 Канал Омск

«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального

12 Канал Омск12:40
Газета.Ru

Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Газета.Ru12:12
РБК

Познер прокомментировал отравление Навального

РБК13:14
РИА Новости

Познер заступился за врачей из-за ситуации с Навальным

РИА Новости10:24
Царьград

Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

Царьград09:59
Vologda-poisk.ru

Познер о ситуации с Навальным: «Я не верю, что врачи лгут»

Vologda-poisk.ru04:32

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ru15:26
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
84

В Подмосковье началась осенняя миграция краснокнижных гадюк

Комитет лесного хозяйства Подмосковья предупреждает местных жителей о том, что из-за понижения температуры воздуха в ночное время в регионе началась осенняя миграция гадюк, змеи уже ищут себе места для зимовки, сообщает пресс-служба ведомства.
Live2403:50
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
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Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал страны25 августа в 14:33
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