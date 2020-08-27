Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
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Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА "Новости". Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру. По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.В источнике
С чего всё началось
«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — сказал
он в беседе с Радио Sputnik.
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