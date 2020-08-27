Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Смотрите также
Плей-офф НБА возобновится 28 августа
ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек
По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых
Пьяную женщину с двумя детьми сняли с рейса в Шереметьево
Опубликован трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
Омские медики написали открытое письмо по поводу лечения Навального
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Соловьев высказался о ситуации с Навальным
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает радио Sputnik. Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру. По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.В источнике
Подробнее о событии
«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального
12 Канал Омсквчера в 12:40
Познер назвал «серьезным ударом» по России происходящее с Навальным
Московский Комсомолецвчера в 11:35