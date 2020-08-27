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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает радио Sputnik. Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру. По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.В источнике
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РИА Новости

Познер вступился за медиков из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 10:24
12 Канал Омск

«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального

12 Канал Омсквчера в 12:40
Московский Комсомолец

Познер назвал «серьезным ударом» по России происходящее с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 11:35
URA.Ru

Познер вступился за врачей, лечивших Навального

URA.Ruвчера в 11:06
РБК

Познер прокомментировал отравление Навального

РБКвчера в 13:14
Царьград

Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

Царьградвчера в 09:59
Vologda-poisk.ru

Познер о ситуации с Навальным: «Я не верю, что врачи лгут»

Vologda-poisk.ruвчера в 04:32

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Завершено следствие по делу замглавы «Аэрофлота» о хищении 250 млн

РИА Новости Следственный комитет РФ закончил следствие по делу заместителя главы "Аэрофлота" Владимира Александрова, связанного с хищением у компании 250 млн рублей при оказании услуг адвокатской коллегией.
РЕН ТВ17:47

Skoda рассекретила комплектации Octavia для России

По официальным данным российских представителей чешской автокомпании, новая генерация лифтбека Skoda Octavia появится в России в конце сентября этого года, но точная дата дебюта пока не сообщается.
SpeedMe26 августа в 02:59
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Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы

С 2021 по 2032 год на новых участках недр в арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего.
Российская газета17:01