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Газета.Ru
Газета.Ru

Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА "Новости". Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру. По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.В источнике
С чего всё началось
«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — сказал
 он в беседе с Радио Sputnik.
Свободная Пресса11:12
Подробнее о событии
РБК

Познер прокомментировал отравление Навального

РБК13:14
Царьград

Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

Царьград09:59
Московский Комсомолец

Познер назвал «серьезным ударом» по России происходящее с Навальным

Московский Комсомолец11:35
URA.Ru

Познер вступился за врачей, лечивших Навального

URA.Ru11:06
РИА Новости

Познер вступился за врачей в ситуации с Навальным

РИА Новости10:24
Газета.Ru

Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Газета.Ru12:12
Vologda-poisk.ru

Познер о ситуации с Навальным: «Я не верю, что врачи лгут»

Vologda-poisk.ru04:32

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовойвчера в 14:31
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Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56

Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2405:50
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