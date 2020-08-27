Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Журналист Владимир Познер вступился за врачей из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА "Новости". Он назвал необоснованными обвинения в адрес медиков, которые первыми оказали помощь блогеру. По мнению Познера, ни российские, ни немецкие медики не врут о диагнозе Навального.