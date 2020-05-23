Общество

REGNUMREGNUMПознер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. Соответствующая публикация появилась на сайте pozneronline.
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Познер рассказал о причинах конфликта с Михалковым

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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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Никита Михалков
Кинорежиссёр
Советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Н. С. Михалкова. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола.
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