Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. Соответствующая публикация появилась на сайте pozneronline.

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

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