Ранее скандальный выпуск сняли с эфира на телеканале "Россия-24". Теперь программу Михалкова можно будет увидеть только на официальном канале в YouTube. Новый выпуск носит название «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

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