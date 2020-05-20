Культура
URA.RuПознер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Ранее скандальный выпуск сняли с эфира на телеканале "Россия-24". Теперь программу Михалкова можно будет увидеть только на официальном канале в YouTube. Новый выпуск носит название «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Михалков без цензуры: «Бесогон» с матерком прошелся по Грефу, Познеру и церкви
Собеседниквчера в 13:53
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Культура
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Москва 24 вчера в 11:30
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
Вести.Ru вчера в 01:29
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SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
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Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, растет количество зараженных в городе Якутске — 75 случаев на сегодня, 23 мая.
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Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
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ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform 21 мая в 21:02
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
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В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily вчера в 07:57
Общество
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Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Технологии
Samsung ведет строительство завода по производству передовых микросхем
RuNews24.ru вчера в 15:40
Армия и оружие
Американская летающая артиллерийская батарея получит еще и лазер
Основным ограничивающим моментом для установки лазера на технику является ее энерговооруженность, а точнее, мощность бортовых генераторов.
Популярная механика 21 мая в 14:07
Общество
Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру вчера в 16:42
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Футбол
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Баварии»
Защитник "Баварии" Люка Эрнандес попал в сферу интересов "Ньюкасла", утверждают немецкие СМИ.
Soccer.ru вчера в 23:06
Армия и оружие
«Ядерный раскол» в НАТО привел к противостоянию Польши и Германии
Польша позарилась на американские ракеты В прошлую пятницу, 15 мая, посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер заявила, что Польша готова разместить ядерный потенциал НАТО у себя в том случае, если Германия не намерена выполнять свои обязательства перед Альянсом и готова поставить безопасность всего военного блока под угрозу.
ПолитРоссия вчера в 12:56
Общество
Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»
Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат вчера в 17:46
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
МЧС направило в правительство предложения по ужесточению уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании травы.
Коммерсантъ вчера в 22:20
Наука
Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса
Гарвардские ученые успешно испытали новейшую вакцину против коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 16:35
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласуют проект плей-офф с 24 командами
Руководство НХЛ и Ассоциация игроков обсуждают проект проведения остатка сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:02
Футбол
3 июня возобновится чемпионат Португалии
Официальный сайт профессиональной португальской лиги сообщает, что 3 июня пройдут первые матчи 25-го тура национального чемпионата Португалии.
ГЛАС.RU вчера в 22:32
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Когда закончится пандемия коронавируса и что будет дальше с SARS-Cov-2
С другой стороны, пандемические штаммы "азиатского гриппа" 1957 — 58 годов достаточно быстро покинули человеческую популяцию.
РБК 21 мая в 06:00
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03