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РИА Новости
РИА Новости

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.В источнике
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РИА Новости

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

РИА Новости18:46
Московский Комсомолец

Познер назвал «серьезным ударом» по России происходящее с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 11:35
12 Канал Омск

«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального

12 Канал Омсквчера в 12:40
РБК

Познер прокомментировал отравление Навального

РБКвчера в 13:14
URA.Ru

Познер вступился за врачей, лечивших Навального

URA.Ruвчера в 11:06
Царьград

Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

Царьградвчера в 09:59
Vologda-poisk.ru

Познер о ситуации с Навальным: «Я не верю, что врачи лгут»

Vologda-poisk.ruвчера в 04:32

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБКвчера в 13:48
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфаксвчера в 19:02
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 05:35
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Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ruвчера в 11:19
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Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях

Как сообщает Ufanotes.ru, согласно словам специалиста-онколога и хирурга Ивана Карасева, наиболее часто онкологическое заболевание возникает именно по причине различных воспалительных процессов в организме.
Уфимские Заметки19:15
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMeвчера в 03:42
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32