Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
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Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.В источнике
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