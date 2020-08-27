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Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.В источнике
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«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального
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