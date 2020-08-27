Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта В Красноярске на обследование в психдиспансер помещены девять школьников, которые в переписке якобы обсуждали возможность совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской школе "Колумбайн".