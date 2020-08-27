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РИА Новости
РИА Новости

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.В источнике
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РИА Новости

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

РИА Новости18:46
Lenta.ru

Соловьев высказался о ситуации с Навальным

Lenta.ru17:06
Царьград

Познер высказался об отравителях Навального, защитив врачей и Путина

Царьградвчера в 09:59
12 Канал Омск

«Я не верю, что врачи лгут»: Владимир Познер вступился за омских медиков, лечивших Навального

12 Канал Омсквчера в 12:40
URA.Ru

Познер вступился за врачей, лечивших Навального

URA.Ruвчера в 11:06
РБК

Познер прокомментировал отравление Навального

РБКвчера в 13:14
Vologda-poisk.ru

Познер о ситуации с Навальным: «Я не верю, что врачи лгут»

Vologda-poisk.ruвчера в 04:32

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта В Красноярске на обследование в психдиспансер помещены девять школьников, которые в переписке якобы обсуждали возможность совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской школе "Колумбайн".
Коммерсантъ Новосибирск00:24
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V». Минздрав уже выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования препарата.
Известия18:24
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