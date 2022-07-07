Российский нападающий Евгений Малкин выразил надежду на то, что останется в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" до конца карьеры, и назвал ситуацию вокруг продления его контракта бизнесом.
Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой, поскольку традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов, заявил начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.