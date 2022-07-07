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«Прайм»: аналитик Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля

С начала текущей недели укрепление доллара к рублю составило более 20%.
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Хотя с технической точки зрения "бычий тренд" по рублю не изменился, доллар уверенно движется в коридор 70-80 рублей, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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"Вероятно, Минфин РФ нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли", — считает собеседник агентства.
ПРАЙМ
Если рубль продолжит ослабляться без откатов, то доллара закрепится на уровне 70 рублей к концу июля, евро же будет стоить 72-73 рубля.
ПРАЙМ

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«Прайм»: аналитик Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
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